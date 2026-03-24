トヨタ自動車はアメリカ南部ケンタッキー州と中西部のインディアナ州の工場にあわせて10億ドル、日本円でおよそ1600億円を投資すると発表しました。23日、トヨタ自動車のアメリカ現地法人が発表したもので、ケンタッキー州の工場には8億ドルを投資し、EV＝電気自動車の生産準備に充てる他、主力セダン「カムリ」とSUV「RAV4」の生産能力を引き上げるとしています。また、インディアナ州の工場には2億ドルを投資し、大型SUV「グラン