厚生労働省の調査によりますと、フルタイムで働く人の2025年の平均月給は、前の年から3.1％増えて34万600円となり、過去最高を更新しました。伸び率は2年連続で3％を超えました。厚労省の担当者は「企業の賃上げ幅が大きかったことが要因の1つ」と分析しています。また、男女間の賃金差については開きがあるものの、その差は調査開始以降で最も小さくなりました。