１５日に肺炎のため６９歳で死去した大相撲の元大関若嶋津で、元二所ノ関親方の日高六男（ひだか・むつお）さんの葬儀・告別式が２４日、千葉県市川市で営まれた。弔辞を読み上げた元大関琴風でＮＨＫ解説者の尾車浩一さん（６８）、歌手・榊原郁恵ら約３００人が参列した。榊原は日高さんの妻で元人気歌手のみづえさん（旧姓高田）と同期。１９７７年にデビューし、「フレッシュ三人娘」とも呼ばれた。喪主のみづえさんはあ