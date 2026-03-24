男子ゴルフの比嘉一貴（30＝フリー）が立ち上げたジュニアゴルフ大会「比嘉一貴Invitationalジュニアゴルフカップ」が24日、沖縄・かねひで喜瀬CCで開催され、比嘉のほかに堀川未来夢、生源寺龍憲、照屋佑唯智の男子プロ3人もゲスト参加して大会を盛り上げた。12人が参加した男子の部は、71で回った山本龍之介が2連覇を達成し、下部ツアー「iGolfShaperChallengein筑紫ヶ丘」の本戦出場権を獲得した。山本は「去年