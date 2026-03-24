【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）のアイザックマン長官は24日、月周回軌道上に建設を予定する宇宙基地「ゲートウエー」の計画を一時中断し、月面基地の建設に注力すると明らかにした。200億ドル（約3兆2千億円）を投じる。