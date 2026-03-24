丸山茂樹が3週間後に迫った海外メジャーの初戦・マスターズと、同週に開幕する男子国内ツアーの注目点について語った。今年のマスターズには歴代チャンピオンの松山英樹と、昨年の日本オープン優勝で出場権をつかんだ片岡尚之の出場が決まっている。「今回に関しては片岡（尚之）が出られるので、どんなプレーをしてくれるのか、端から応援するしかないですが。久常（涼）も今、良い感じだから本当だったら勢いで出てほしいん