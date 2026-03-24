砂月凜々香が3月22日、自身のInstagramを更新。3月25日リリースの新曲「ポップコーンイマジネーション」でのラップパートを公開した。 （関連：【動画】砂月凜々香、新曲でRAPに初挑戦） 砂月といえば“天然泣きハスキーボイス”と称される歌声で、心に突き刺さる、そして爽快感のあるロックサウンドが特徴的だが、同投稿では「初ラップ挑戦、、、！？」と綴り、新境地ともいえるラップを披露