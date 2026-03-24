レアル・マドリーの新監督候補として、名前が度々挙がるユルゲン・クロップ氏。今夏の指揮官就任も噂されているが、「ナンセンスだ」と一蹴している。英『BBC』が伝えた。ドルトムントやリバプールで指揮を執ったクロップ氏は、リバプール指揮官時代の18-19シーズンにUEFAチャンピオンズリーグを制するなど、多くのタイトルをもたらした。しかし、23-24シーズン限りでリバプール監督を退任し、現在はレッドブルのグローバルサ