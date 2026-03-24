3月31日（火）よる9時から2時間SP！！＜出演者＞せいや（霜降り明星）藤井貴彦ヒコロヒー＜スタジオゲスト＞戸塚純貴村重杏奈YOUゆうちゃみ＜ＶＴＲ出演＞今成亮太内田靖人尾形春水勝俣州和上重聡（フリーアナウンサー）銀次陣内貴美子関口メンディーダンカンナチョス。プリンセス天功眉村ちあき