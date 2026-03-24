２３日、中国美術館「大匠の道−中国工芸美術大師招待展」で、木彫り作品「生万物」を撮影する人。（北京＝新華社記者／魯鵬）【新華社北京3月24日】中国北京市で23日、中国美術館と中国民間文芸家協会が共催する「大匠の道−中国工芸美術大師招待展」の開幕式が行われた。同展は、中国工芸美術大師という国の称号を持つ芸術家約200人の作品600点近くを展示。内容は陶磁器や彫刻、漆芸、民間工芸美術など多岐にわたる。２３日、