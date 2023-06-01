国家安全条例違反の疑いで店主らが逮捕された「独立系」書店の入り口。シャッターが下ろされていた＝24日、香港（共同）【香港共同】香港警察国家安全部は24日、人々を扇動する意図がある出版物を故意に販売したとして国家安全条例違反の疑いで、民主派が経営する「独立系」書店の店主ら男女4人を逮捕し、書籍を押収した。複数の香港メディアが報じた。押収した書籍には、香港国家安全維持法（国安法）違反などの罪で2月に懲役