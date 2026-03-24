ユナイテッド航空は、今後2年間で250機以上を追加導入する。2028年4月までに、ボーイング787-9型機を47機、大陸横断路線向けエアバスA321neoを40機、エアバスA321XLR型機を28機、ボーイング737 MAXを119機、エアバスA321neoを18機導入することを計画している。大陸横断路線向けのエアバスA321neo「コーストライナー」は、ビジネスクラス「ユナイテッド・ポラリス」を20席、ユナイテッド・プレミアムプラスを12席、エコノミークラス