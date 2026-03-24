ボートレース住之江の「サンテレビ杯争奪ボートの時間！ご視聴ありがとう競走」は２４日、予選２日目が行われた。赤羽克也（４４＝埼玉）は２日目５Ｒ、１号艇の１回走り。コンマ１４のＳからスリット後に伸び返すと、握り込んできた池田奈津美をけん制しながら先マイ。原田秀弥の差しも封じてバックで早々に先行態勢を構築し、押し切った。これで３走５、３、１着として得点率６・３３で予選最終日に臨む。相棒６４号機は「