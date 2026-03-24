リンクをコピーする

【Pokémon Champions】 Nintendo Switch版 4月8日 配信予定 iOS/Android版 今夏 配信予定 価格： 通常版 基本プレイ無料（一部アイテム課金あり） ＋スターターパック 980円 ポケモンは、Nintendo Switch/iOS/Android用ポケモンバトルゲーム「Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）」にメガメガニウム・メガエンブ