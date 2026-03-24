ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」は２４日、開幕した。地元の磯部誠（３５＝愛知）は初日２走を２、３着と好走。２連率２６％と実績乏しい１５号機とタッグを組み、前検は好感触はつかめなかった。それでも、シリーズ初戦となる前半２Ｒは４カドからコンマ０５の好Ｓを決め外マイ策から２着とすると、後半７Ｒも５コースから全速戦を仕掛け３着に食い込んだ。前後半ともにピストン、リング、シリン