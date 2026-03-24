米国・ＷＷＥで「カブキ・ウォリアーズ」の?明日の女帝?アスカと?海賊女王?カイリ・セインはどうなるのか。プロレスの祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９日＝日本時間１９、２０日、ネバダ州ラスベガス）へ向け、不穏なムードが漂っている。昨年１１月にＷＷＥ女子タッグ王座を奪取。カブキ・ウォリアーズとしては３度目の戴冠を果たしたが、１月５日に宿敵イヨ・スカイ＆リア・リプリーの「リヨ」に同王座を奪われた