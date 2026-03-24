【イスラマバード共同】パキスタンのシャリフ首相は24日、米国とイランの交戦終結に向け、両国の同意があれば「有意義な協議を開く用意がある」とXで表明した。英紙フィナンシャル・タイムズはパキスタンが首都イスラマバードでの協議を提案したと報道。「早ければ今週中」としたが、実現の見通しは不透明だ。パキスタンメディアは情報筋の話として、パキスタンがトルコ、エジプトと共に仲介努力を続けており「解決に向け進展