売春の防止を目的とした「売春防止法」について議論を行う検討会が24日、はじまりました。「買う側」に対する罰則規定の導入の是非など、法改正も視野に学者らによる議論が本格化する見通しです。売春防止法について議論を行う検討会は、学者や関係機関などの委員11人で構成され、24日午後に初会合が行われました。近年、東京・新宿区にある大久保公園などでの売春行為が社会問題となる中、現行の売春防止法では「売る側」の勧誘や