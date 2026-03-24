人生に行き詰まったアラサー女子・未来（志田未来）のもとに、“未来の息子”だと名乗る5歳の少年・颯太（天野優）が現れる場面から始まった『未来のムスコ』（TBS系）。 参考：『未来のムスコ』は全てのお母さんに贈る“エール”天宮沙恵子Pが志田未来に託した“願い” 約1万分の1の確率で発生する希少な四葉のクローバーは、見つけた人に幸運や良縁をもたらすとされている。思えば、颯太にとっ