まもなく見頃を迎える静岡県内のサクラ。磐田市では大雨災害で失われた「桜づつみ」を復活させようと、住民と行政、企業が一体となって活動しています。便利なアプリを使って、私たちもその活動に参加できます。 【写真を見る】大雨災害で失われた「桜づつみ」復活へ 桜を守る活動にアプリで参加 住民、行政、企業が一体に=静岡・磐田市AI技術でサクラの健康診断 「元気度は『普通』、推定樹齢15年」 ＜岩崎大輔記者＞ 「サクラ