警視庁公安部によりますと、24日午前、東京・港区の中国大使館に侵入したとして、宮崎県にある陸上自衛隊えびの駐屯地に所属する、3等陸尉の村田晃大容疑者（23）が建造物侵入の疑いで逮捕されました。調べに対し、容疑を認め「大使に意見を伝えたかった。受け入れてもらえなければ刃物で自決して驚かせようとした」と供述しているということです。