バーチャルアイドルの星街すいせいさんが23日、都内で『星街すいせい“Studio STELLAR”設立 メディア説明会』を行い、事務所設立の裏話や今後の展望を語りました。星街さんは、22日に行われた『星街すいせい 8周年&生誕配信』で個人事務所『Studio STELLAR』の設立を発表。翌日の実施となったこの日の会見では「ひとりの表現者としてこれからも自分の殻を破り続けて、バーチャルカルチャーの新しい道になれるように全力でこれ