アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は24日、リレハンメルで行われ、男子大回転第9戦はミラノ・コルティナ冬季五輪金メダルのルカス・ピニェイロブローテン（ブラジル）が合計2分20秒65で今季3勝目を挙げ、同種目で初の種目別優勝を果たした。通算8勝目。国籍変更前の2022〜23年シーズンにノルウェー代表として回転の種目を制した。女子回転第10戦は既に種目別優勝を決めていた五輪覇者のミカエラ・シフリン（米国）が合計2