「選抜高校野球・１回戦、大阪桐蔭４−０熊本工」（２４日、甲子園球場）大阪桐蔭が２年ぶりの初戦突破。先発の大型左腕、川本晴大投手が１４奪三振で３安打完封勝利を飾った。まだ２年生ながら身長１９２センチの恵まれた体格から投げ下ろす１４０キロ台中盤のストレートは威力十分。低めに鋭く落ちるチェンジアップも織り交ぜ、５回までノーヒットノーラン投球。初回と五回には自己最速を１キロ更新する１４７キロをマーク