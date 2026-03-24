メ～テレ（名古屋テレビ） 「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を所持し使用したとして、愛知県豊田市の男が逮捕されました。 「エトミデート」に関連する逮捕者は、愛知県内では初めてです。 警察によりますと逮捕された豊田市の会社役員・福田崇容疑者（35）は、今年1月、市内の駐車場でエトミデートが含まれる液体およそ0.2グラムを所持し使用した疑いがもたれています。 福