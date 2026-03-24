ミラノ・コルティナオリンピックで活躍した名古屋市ゆかりの選手らを広沢市長が表彰しました。 「名古屋市スポーツ栄誉賞」は名古屋市にゆかりがありオリンピックで金メダルを獲得した選手らに与えられます。 名古屋市の中京大学に在籍する木村葵来選手は、先月行われたミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得したことから受賞が決まりました。 24日の表彰式