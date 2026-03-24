２４日、「柴頭会」で買い物をする人たち。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山3月24日】中国福建省武夷山市で24日、毎年恒例の自由市場「柴頭会」が開かれた。低炭素な生活を求める人が増える中、竹製品や木製品、花卉（かき）、苗木が人気を集めた。武夷山柴頭会は毎年旧暦2月6日に開かれている。２４日、「柴頭会」の店頭に並んだ木製品。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２４日、「柴頭会」で買い物をする人たち。