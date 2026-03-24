不機嫌な妻を気遣っているつもりなのに、なぜか舌打ちをされ、会話すら拒絶される日々。「良かれと思って」した行動がすべて妻の地雷を踏んでいたなんて…途方に暮れる夫。すれ違い続ける二人の関係。不機嫌の裏に隠された、妻の本当の「叫び」とは…？＞＞ 【まんが】妻が不機嫌なワケ(ウーマンエキサイト編集部)