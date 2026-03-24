ミュージシャンで俳優の金子ノブアキさん（44）が、ウイスキーブランドのイベントに登場し、新たに挑戦したいことについて語りました。『シーバスリーガル カクテルイベント』のフォトコールに、赤西仁さん（41）や板谷由夏さん（50）、三浦翔平さん（37）たちとともに登場した金子さん。黄色いシャツにシックなジャケット、サングラスを合わせたクールなスタイルを披露しました。■金子ノブアキ「親しい間柄とか仕事仲間でも…」