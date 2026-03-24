【ニューデリー共同】インドのモディ首相は24日、トランプ米大統領から電話を受けイラン情勢について意見交換したとX（旧ツイッター）に投稿した。イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡が開放され、安全に通航できる状態になることが世界全体にとって必要だとの考えを示した。封鎖で原油価格高騰などの影響が出る中、14日と23日にインド船籍の液化石油ガス（LPG）タンカー計4隻がホルムズ海峡を通過した。モディ氏は24日の