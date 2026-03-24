【カイロ共同】レバノン外務省は24日、イランの駐レバノン大使候補の信任承認を撤回し「ペルソナ・ノン・グラータ（好ましからざる人物）」として国外退去を求めた。ラッジー外相がXで明らかにした。期日は29日。レバノンメディアによると、同国外務省はまた、駐イランのレバノン大使を召還した。「イランが外交慣行に違反したため」としているが詳細は明らかになっていない。レバノンでは、親イラン民兵組織ヒズボラを支援