スノーボード女子アルペンの三木つばき（浜松いわた信用金庫）が24日、シーズン全日程を終えて、羽田空港に帰国した。2度目の五輪イヤーとなった今季は、2月のミラノ・コルティナ五輪では6位に終わった一方、W杯では2季連続のアルペン総合優勝とパラレル大回転種目別制覇を達成。「もう少しいい結果を残したかった。不完全燃焼なシーズンだったが、（五輪でメダルを逃しても）変わらず応援してくれる方々の存在を感じられた」と