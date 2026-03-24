ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」は２４日、開幕した。今節がＳＧ初参戦の常住蓮（２５＝佐賀）は初日１Ｒ２号艇で２コースから差して２着。上々のＳＧデビュー戦となり「伸びはいいけど、ターンで鈍さがある。エンジンは悪くないのでバランスは取れる」と自信ものぞかせた。ファンが期待するのはＳＧ初１着。それでも「水神祭はできたらいいけど、１着がなくても予選突破したい」と冷静そのもの