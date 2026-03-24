バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「仮面ライダーゼッツ CODE エージェントナンバーリング コードナンバー：ゼロ」(25,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「仮面ライダーゼッツ CODE エージェントナンバーリング コードナンバー：ゼロ」(25,300円)『仮面ライダーゼッツ』の劇中アイテムが登場！仮面ライダー