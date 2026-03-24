ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」は２４日、開幕した。平高奈菜（３８＝香川）は初戦となった初日２Ｒは３コースから３着。「ターン回りがいい。ちょっと回転を余している分、伸びは関君が良かった。ターン回り、出足で勝負していきたい」と、求める舟足の方向性は定まった。前節の徳山では今年初の優出。落水失格となったが「結果はああでしたけど、出てる時のターンができるようになった。１Ｍで