春服にシフトする季節、ガバッと着るだけで大人女性のおしゃれ見えが狙えるカラートップスをチェック！ 今回編集部が見つけたのは、【しまむら】から登場した「ブラウン × ブルー」の配色トップス。トレンドカラーを組み合わせたデザインで、鮮度高めなコーデに仕上がりそうです。いつもの着こなしをアップデートしたい人は、ぜひ取り入れてみて。 コーデの差し色になる配色トップス