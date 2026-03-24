大相撲の元大関・若嶋津で、１５日に肺炎のため６９歳で死去した日高六男さんの告別式が２４日、千葉・市川市内で営まれた。日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）ら約３００人が参列。「南海の黒ひょう」と呼ばれた人気力士との最後の別れを惜しんだ。喪主は妻で元人気歌手のみづえさん（旧姓高田、６５）が務め、現役時代からの盟友の元大関・琴風の中山浩一氏（６８）が弔辞を読んだ。＊＊＊＊＊元大関・琴風