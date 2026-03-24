新しい未来のテレビを掲げるABEMAは4月11日に開局10周年を迎える。10周年を記念し、11日午後3時から12日午後10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送する。『30時間限界突破フェス』内の企画で「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』、さらに『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』を生放送することを決定した。【写真】衝撃エピソード連発した山本裕典＆軍神ら同フェス内で、お笑いコンビ・ニュ