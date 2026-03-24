EU＝ヨーロッパ連合はオーストラリアとの貿易で、ほぼ全ての関税を撤廃する自由貿易協定を締結したと発表しました。アメリカによる相互関税の導入で新たな活路を見出すために交渉を急いだとみられます。EUのフォンデアライエン委員長は24日、オーストラリアでアルバニージー首相と会談を行い、自由貿易協定を締結したと発表しました。ほぼ全ての関税が撤廃されるということです。EUフォンデアライエン委員長「本日署名したこの協