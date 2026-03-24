25-26シーズンのカラバオカップ決勝ではアーセナルを2-0で破ったマンチェスター・シティ。得点を挙げたのはユース出身のニコ・オライリー。昨季から存在感を示していた若手が、今季は大きな飛躍を遂げている。ペップ・グアルディオラ監督率いるシティのアカデミー出身プレイヤーといえば、フィル・フォーデンだったが、ここ最近は出番を失っている。シーズン中盤戦ではリーグ4試合で6ゴール1アシストと爆発したが、一時的な活躍に