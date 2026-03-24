投資家・テスタ氏が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）から相談の連絡が来たと明かした。テスタ氏は「青汁王子三崎くんから久々に連絡があって色々問題？が沢山で話し聞いてほしいとのこと大丈夫かな？」と報告。すると、一部ユーザーから「今関わるのはリスクがありそう」といったコメントが寄せられた。これにテスタ氏は「三崎くんは僕のことそんな誰も知らない時にy