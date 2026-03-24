◇プロボクシング54.0キロ契約8回戦坂井優太《○判定●》ウェズリー・カガ（2026年3月24日東京・後楽園ホール）アマチュア7冠で日本バンタム級5位の坂井優太（20＝大橋）が、プロ7戦目で初の判定勝ち。全KO勝利のパーフェクトレコードは6でストップしたが、無傷の7連勝を飾った。長いリーチを生かした右ジャブで組み立てた坂井だが、パンチを振り回しながら強引に突っ込むウェスレイ・カガ（25＝フィリピン）に苦戦。相