来年１月の任期満了に伴う宮崎県知事選に、タレント出身で前知事の東国原英夫氏（６８）が立候補する意向を固めたことが関係者への取材で分かった。４月上旬に記者会見を開き、正式に表明する方向で調整している。東国原氏は２００７年の同知事選に出馬して初当選。高い発信力で県産品をＰＲして宮崎ブームを巻き起こした。１０年に発生した家畜伝染病の口蹄疫（こうていえき）の対応などにもあたり、１期で退任した。知事選