◆プロボクシング▽ライトフライ級（４８・９キロ以下）６回戦〇片岡雷斗（６回ＴＫＯ）大橋波月●（３月２４日、東京・後楽園ホール）２０２３年アジアユース選手権優勝などアマチュア６冠の「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）＝大橋＝がプロデビュー戦に臨み、ライトフライ級６回戦で日本同級６位・大橋波月（２７）＝湘南龍拳＝を６回１分１５秒ＴＫＯで下した。初陣を飾った片岡は「プロの舞台は本当に華やかで、観客の声