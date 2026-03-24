アスレティック・ビルバオの次期監督候補として、ドイツ人指揮官のエディン・エルジッチ氏が浮上しているようだ。24日、ドイツメディア『スカイ』が報じている。アスレティック・ビルバオは20日、エルネスト・バルベルデ監督の今シーズン限りでの退任を発表。現在は、ボーンマスを率いるアンドニ・イラオラ監督や、ラージョ・バジェカーノのイニゴ・ペレス監督が、後任候補として挙げられている。そんななか『スカイ』は、「