2026年3月23日、韓国・JTBCによると、人気グループ「BTS（防弾少年団）」のカムバック公演と関連し、警察は「対応が過剰だった」との批判を受け、「最悪の事態に備えたものだ」と釈明した。21日に光化門広場で行われたBTSの公演について、警察は最大で26万人の観客が集まると見込み、警察官6700人を投入した。実際に集まった人は主催側推計で10万4000人と発表された。ソウル警察庁のパク・ジョンボ庁長は23日、取材陣に対し「広場