SixTONESの最新シングル『一秒 / Rebellion』が、24日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、初登場1位を獲得。16作連続、通算16作目の1位を獲得しました。最新シングルは、初週売り上げで前作『Stargaze』（2025/9/22付：33.0万枚）を上回る39.2万枚を記録。16作連続で初週売り上げ30万枚を超え、B'z、嵐、King & Princeに続く、男性アーティスト史上4組目の達成となりました。本作は、SixTONESの両A面シングル。