２４日午後４時２５分頃、神奈川県藤沢市江の島の岩屋付近の海岸の岩場にいた男性から「友人が溺れた」と１１９番があった。２０歳代の男性１人が救助され、病院に搬送されたが、約１時間４０分後に死亡が確認された。藤沢署によると、死亡した男性は１６〜２１歳の友人５人と岩場で遊んでいたところ、足を滑らせて海面に転落したとみられる。同署が男性の身元や事故原因を調べている。