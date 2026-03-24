お笑いコンビ「真空ジェシカ」のガク（35）が19日、テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。過去に好きだった人物について語った。この日のテーマは「色々あった同期芸人」。2012年デビューの蛙亭、オズワルド、空気階段、さや香らが集いトーク、同期間での“ブレーク年表”を作成した。「売り出し期」の項目では、川北が「このあたりでガクがイワクラで〇〇り始めた」と唐突に暴露。スタジオは驚きと爆笑、ガ