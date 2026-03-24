ドル円のピボットは１５８．６６円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:45現在） ドル円 現値158.84高値158.86安値158.28 159.62ハイブレイク 159.24抵抗2 159.04抵抗1 158.66ピボット 158.46支持1 158.08支持2 157.88ローブレイク ユーロ円 現値183.98高値184.06安値183.63 184.58ハイブレイク 184.32抵抗2 184.15抵抗1 183.89ピボット 183.72支持1